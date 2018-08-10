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13:31 (мск), источник: АиФ Уфа

20 тысяч литров спирта, найденного в Уфе, будет уничтожено по решению суда

Продукция обнаружена в промышленной зоне Уфы.

20 тысяч литров спирта обнаружила полиция в одной из промышленных зон Уфы, всё будет уничтожено. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Более трёх тысяч коробок с многочисленными стеклянными и пластиковыми тарами нашли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе.

По факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, составлен административный протокол. Суд по итогам заседания постановил изъять весь объём медицинского антисептического раствора и уничтожить его.

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