20 тысяч литров спирта, найденного в Уфе, будет уничтожено по решению суда

20 тысяч литров спирта обнаружила полиция в одной из промышленных зон Уфы, всё будет уничтожено. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Более трёх тысяч коробок с многочисленными стеклянными и пластиковыми тарами нашли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе.