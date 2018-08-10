Волгоградец накопил штрафы от ГИБДД на сумму в 1,5 млн рублей
31-летний волгоградец накопил за 3,5 года 1351 штраф от ГИБДД на сумму около 1,5 миллиона рублей.
31-летний волгоградец накопил за 3,5 года 1351 штраф от ГИБДД на сумму около 1,5 миллиона рублей.
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Проверив водителя по базе данных, сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина в 2015 году был лишён прав за езду в пьяном виде. А в с 2017 по 2018 год в отношении него было возбуждено четыре уголовных дела за то, что он снова садился за руль в нетрезвом состоянии.
Приставы арестовали автомобиль мужчины. Если он не оплатит долг, то машину продадут.