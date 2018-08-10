Волгоградец накопил штрафы от ГИБДД на сумму в 1,5 млн рублей

Проверив водителя по базе данных, сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина в 2015 году был лишён прав за езду в пьяном виде. А в с 2017 по 2018 год в отношении него было возбуждено четыре уголовных дела за то, что он снова садился за руль в нетрезвом состоянии.