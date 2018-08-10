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13:45 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде мужчина пытался похитить из банкомата шесть миллионов рублей

В Калининграде мужчина вскрыл банкомат и попытался похитить из него шесть миллионов рублей. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в среду, 8 августа, в помещении Сбербанка на Ленинском проспекте, 69, где установлены круглосуточно работающие банкоматы. Около 23:30 в зону самообслуживания вошёл мужчина с инструментами и вскрыл крышку банкомата, в котором находились шесть миллионов рублей. Добраться до денег злоумышленник не успел — его задержали. Мужчина арестован и помещён в СИЗО. По данным источника, похитить крупную сумму пытался 35-летний житель Багратионовского района, который ранее не был судим.

В пресс-службе Сбербанка данный инцидент подтвердили и пояснили, что все зоны самообслуживания подключены к дистанционному онлайн-мониторингу, который в режиме реального времени позволяет следить за безопасностью офисов банка.

«В данном случае, помимо онлайн-мониторинга, сработала охранная сигнализация, которая установлена на всех банкоматах. Подозреваемого через несколько минут задержали сотрудники группы быстрого реагирования банка. Доступ к деньгам молодой человек получить не успел. По данному факту возбуждено уголовное дело, с мужчиной работают правоохранительные органы», — сообщила пресс-секретарь Сбербанка Алина Афанасьева.

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