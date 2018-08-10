В Калининграде мужчина пытался похитить из банкомата шесть миллионов рублей

Инцидент произошёл в среду, 8 августа, в помещении Сбербанка на Ленинском проспекте, 69, где установлены круглосуточно работающие банкоматы. Около 23:30 в зону самообслуживания вошёл мужчина с инструментами и вскрыл крышку банкомата, в котором находились шесть миллионов рублей. Добраться до денег злоумышленник не успел — его задержали. Мужчина арестован и помещён в СИЗО. По данным источника, похитить крупную сумму пытался 35-летний житель Багратионовского района, который ранее не был судим.