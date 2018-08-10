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13:45 (мск), источник: РИА Новости

В Архангельске сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на мужчину медведя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД застрелил медведя, напавшего на мужчину в Архангельске, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Дикого медведя заметили в Архангельске минувшей ночью.

«Около 3.45 у дома 80 по Набережной Северной Двины медведь набросился на мужчину 1996 года рождения, пытавшегося запечатлеть дикого зверя на камеру мобильного телефона. Для спасения жизни гражданина сотрудником ГИБДД были произведены выстрелы в воздух, чтобы отогнать медведя от человека, после чего полицейский произвел несколько прицельных выстрелов в зверя и обезвредил его», — говорится в сообщении.

Мужчина с рваными ранами рук и головы был доставлен в травмпункт, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечают в полиции.

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