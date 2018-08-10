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13:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Осуждённого на 19 лет свердловского бизнесмена вновь отпустили на свободу

Прокуратура обжаловала данное решение.

В Свердловской области Синарский районный суд Каменского-Уральского досрочно освободил из мест лишения свободы бизнесмена из Ревды Николая С., который был приговорён к 19 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

О досрочном освобождении осуждённого из-за ухудшения его здоровья ходатайствовали адвокаты бизнесмена. Прокуратура вновь намерена обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Верх-Исетский городской суд удовлетворил ходатайство бизнесмена о досрочном освобождении из-за ухудшения здоровья. Однако прокуратура обжаловала решение, и в мае 2018 года Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию и вернул материалы на новое рассмотрение.

Напомним, что Николай С. был задержан в 2014 году. Его обвиняли в бандитизме и организации убийств. В 2016 году он был приговорён к 19 годам лишения свободы за преступления совершённые в период с 1994 по 2007 годы. Защита бизнесмена обжаловала данное решение в Верховном суде, но апелляция не была удовлетворена.

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