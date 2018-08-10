Осуждённого на 19 лет свердловского бизнесмена вновь отпустили на свободу
Прокуратура обжаловала данное решение.
Прокуратура обжаловала данное решение.
В Свердловской области Синарский районный суд
О досрочном освобождении осуждённого
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года
Напомним, что Николай С. был задержан в 2014 году. Его обвиняли в бандитизме и организации убийств. В 2016 году он был приговорён к 19 годам лишения свободы за преступления совершённые в период с 1994 по 2007 годы. Защита бизнесмена обжаловала данное решение в Верховном суде, но апелляция не была удовлетворена.