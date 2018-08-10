В Самарской области завели дела о взятках в отношении двух полицейских

Источник: РИА "Новости"

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в среду при передаче 200 тысяч рублей заместителя начальника отдела полиции № 7 УМВД по городу Самаре. По версии следствия, он может быть причастен к вымогательству денег у местного жителя за «решение вопроса о беспрепятственной транспортировке сыпучих грузов».

В тот же день в Тольятти сотрудники УФСБ задержали старшего оперативника городского управления МВД. Следствие считает, что он получил 300 тысяч рублей от местного жителя за возврат изъятой полицией финансовой документации по двум фирмам. Источник уточнял, что оба случая друг с другом не связаны. В то же время за последнюю неделю по подозрению во взятке задержаны уже три сотрудника полиции Самарской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции № 7 по городу Самаре, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)… Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отделения… Автозаводского района города Тольятти… подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.