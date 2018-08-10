В Екатеринбурге ФАС рассмотрит дело о рекламе наркоторговли

Напомним, рекламный плакат висел в центре Екатеринбурга, рядом с домами на улице Большакова. Как выяснили корреспонденты «РГ», в агентстве «Филин» вербовали сотрудников для создания сети наркокурьеров. Соискателям предлагали деньги за поиск разносчиков закладок наркотических и психотропных веществ. В качестве контактов с работодателями на баннере указывались адреса в мессенджерах.

Редакция подала заявление в управление ФАС с просьбой разобраться в ситуации. Ведь реклама разносчиков наркотических средств появилась открыто на общедоступных официальных рекламных носителях, что является беспрецедентным случаем.

После проведенной проверки антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения п. 1 ст. 7 и ч.7 ст. 5 Закона о рекламе. В частности, реклама «Филина» является завуалированным продвижением услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации (агентских услуг в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Так же на баннере отсутствует часть существенной информации о природе оказываемых фирмой услуг.