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13:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермская таможня пресекла контрабанду наркотиков из Нидерландов

ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. Получатель запрещенных веществ задержан.

Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Пермской таможни возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды наркотиков в крупном размере.

Запрещенные вещества поступили на территорию России в почтовом отправлении. В посылке содержались 50 таблеток общей массой 24.7 граммов, содержащие метилендиоксиметамфетамин и его производные.

В пресс-релизе пермской таможни говорится, что получивший посылку гражданин задержан. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Как писал ФедералПресс, четырнадцать человек за полгода осудили за сбыт наркотиков в Чусовом.

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