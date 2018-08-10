Пермская таможня пресекла контрабанду наркотиков из Нидерландов

Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Пермской таможни возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды наркотиков в крупном размере.

Запрещенные вещества поступили на территорию России в почтовом отправлении. В посылке содержались 50 таблеток общей массой 24.7 граммов, содержащие метилендиоксиметамфетамин и его производные.

В пресс-релизе пермской таможни говорится, что получивший посылку гражданин задержан. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.