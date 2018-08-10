Пермская таможня пресекла контрабанду наркотиков из Нидерландов
ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. Получатель запрещенных веществ задержан.
ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. Получатель запрещенных веществ задержан.
Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Пермской таможни возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды наркотиков в крупном размере.
Запрещенные вещества поступили на территорию России в почтовом отправлении. В посылке содержались 50 таблеток общей массой 24.7 граммов, содержащие метилендиоксиметамфетамин и его производные.
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Как писал ФедералПресс, четырнадцать человек за полгода осудили за сбыт наркотиков в Чусовом.