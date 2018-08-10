«Вода лилась по розеткам»: как долгожданный ремонт крыши обернулся настоящим кошмаром

Жильцы, в поисках справедливости, обратились в управляющую компанию. Однако в УК «Атлант», обслуживающей этот дом, ответили, что причина затоплений — в работах, которые проводит краевой Фонд капремонта: из-за засорения ливневой канализации строительным мусором возникают потопы.

Так, 6 августа во время сильного дождя с потолка одного из подъездов в прямом смысле вода лилась как из ведра.

«Это был просто масштабный поток с крыши. Вода лилась по розеткам, и весь туалет с ванной тоже сырые, комнаты у нас какие-то задело. Восьмой-девятый этаж — у них там вообще воды было по колено. Вода практически прошла до самого первого этажа, — говорит жительница дома Наталья. — В управляющей компании сказали, что они никакого отношения к этому делу не имеют, а подрядная организация, которая работает — тоже с нее, в принципе, взять нечего».

Капитальный ремонт крыши в доме выполняет ООО «ЭлитКомфорт». Работы подрядчик начал 18 июня и планирует завершить только к концу октября. Сколько осадков выпадет за это время — не ясно, однако очевидно, что при каждом ливне дом будет затапливать снова и снова.

«Обращались к “ЭлитКомфорт” неоднократно, но затопления повторяются из раза в раз при каждом сильном дожде, мы уже боимся этих дождей», — рассказывает жительница дома Анна.

«Новости Перми» обратились за комментарием в Фонд капитального ремонта. По словам сотрудников, действующим проектом не предусмотрена замена ливневой канализации, а содержать ее в надлежащем состоянии обязана управляющая компания. Также по факту затопления в доме будет проведена независимая судебно-строительная экспертиза.

«Перед экспертами поставлено два вопроса: оценка текущего состояния ливневой канализации в доме и установление причин нарушения герметизации ливневой канализации, что привело к затоплению. Ответственность за причинение ущерба имуществу несет подрядная организация. Если будет установлено, что затопление произошло в результате неквалифицированных действий подрядчика, то последний обязан компенсировать ущерб за свой счет», — поясняют представители ведомства.

На данный момент началась проверка действий подрядчика и управляющей компании экспертным центром «ИНДЕКС-ПЕРМЬ», которая продлится две недели.