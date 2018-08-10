В Башкирии задержали угонщиков элитных иномарок

«В мае этого года у 35-летней уфимки угнали черный “Лексус”. Злоумышленники без труда обошли охранную систему автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых, — рассказали в ведомстве. — По предварительным данным, четверо жителей Самарской области специализировались на угонах элитных иномарок. Качественное техническое оснащение позволяло им за считанные секунды вскрыть автомобиль с любым уровнем защиты».

У угонщиков было всё продумано. Один из них на мотоцикле ехал впереди угнанной машины и по рации передавал обстановку на дороге. Так они объезжали патрульные экипажи полиции. На окраине города они помещали машину в так называемый «отстойник» с круглосуточным удаленным видеонаблюдением.