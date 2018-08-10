В Башкирии задержали угонщиков элитных иномарок
В Башкортостане полицейские задержали подозреваемых в угонах элитных иномарок на территории республики, в Самарской области и других регионов России. В
В Башкортостане полицейские задержали подозреваемых в угонах элитных иномарок на территории республики, в Самарской области и других регионов России. В
«В мае этого года у 35-летней уфимки угнали черный “Лексус”. Злоумышленники без труда обошли охранную систему автомобиля. В ходе
У угонщиков было всё продумано. Один из них на мотоцикле ехал впереди угнанной машины и по рации передавал обстановку на дороге. Так они объезжали патрульные экипажи полиции. На окраине города они помещали машину в так называемый «отстойник» с круглосуточным удаленным видеонаблюдением.
Полицейским удалось выйти на след злоумышленников. Подозреваемых задержали, изъяли технику, мотоцикл, видеокамеру, поддельные регистрационные номера и документы.
Автомобиль «Лексус» вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело.