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14:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии задержали угонщиков элитных иномарок

В Башкортостане полицейские задержали подозреваемых в угонах элитных иномарок на территории республики, в Самарской области и других регионов России. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что преступников задержали оперативники и госавтоинспекторы в тот момент, когда они попытались с помощью поддельных госномеров покинуть территорию Башкирии на похищенном «Лексусе».

«В мае этого года у 35-летней уфимки угнали черный “Лексус”. Злоумышленники без труда обошли охранную систему автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых, — рассказали в ведомстве. — По предварительным данным, четверо жителей Самарской области специализировались на угонах элитных иномарок. Качественное техническое оснащение позволяло им за считанные секунды вскрыть автомобиль с любым уровнем защиты».

У угонщиков было всё продумано. Один из них на мотоцикле ехал впереди угнанной машины и по рации передавал обстановку на дороге. Так они объезжали патрульные экипажи полиции. На окраине города они помещали машину в так называемый «отстойник» с круглосуточным удаленным видеонаблюдением.

Полицейским удалось выйти на след злоумышленников. Подозреваемых задержали, изъяли технику, мотоцикл, видеокамеру, поддельные регистрационные номера и документы.

Автомобиль «Лексус» вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело.

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