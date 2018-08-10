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14:15 (мск), источник: Piter.tv

Видео: на Петроградской набережной потоп

Водой залило всю улицу.

Сегодня днем на Петроградской набережной рядом с «Авророй» произошел потоп. На улице разлилась целая река. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что наводнена целая улица. Вода достигла уровня лодыжек пешеходов. Автомобили буквально плавают по мелководной реке. Что произошло в этом месте, неизвестно. Очевидцы советуют добираться до нужного места другим путем.

Ранее мы писали, что около метро «Удельная» прорвало трубы с горячей водой.

На Петроградской набережной потоп
Во время загрузки произошла ошибка.
14:14 (мск)© Piter.tv
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