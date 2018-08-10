Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО дорого обошелся ошибочный пуск ракеты по Эстонии
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
Иранская журналистка нашла способ смотреть футбол и прославилась
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Иранская журналистка нашла способ смотреть футбол и прославилась
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Затравили в Сети: любовница мужа Лорак ответила критикам - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Пожар уничтожил знаменитую церковь в Карелии (фото и видео)
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
15:10 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов о несчастных случаях на побережье: «Не нужно искать правых и виноватых»

Антон Алиханов поручил региональным чиновникам совместно с МЧС и муниципальными властями подготовить предложения по дополнительному обеспечению безопасности на морском побережье в Калининградской области. Об этом губернатор заявил в пятницу, 10 августа, на оперативном совещании в правительстве.

Источник: Новый Калининград

«Мы поговорили с коллегами из МЧС и к следующей неделе они подготовят какие-то предложения комплексные совместно с местными администрациями, с правительством, относительно того, что нужно дополнительно предпринять с нашей стороны — может быть профинансировать какое-то дополнительное оборудование, — чтобы эти пляжи обустроить», — пояснил Алиханов.

При этом глава региона подчеркнул, что сами калининградцы тоже должны соблюдать меры предосторожности и не купаться на необорудованных пляжах.

«У нас очень протяженное побережье и понятно, что объять эту протяженность теми силами, которые есть, невозможно. Я в первую очередь призываю и жителей региона, и гостей, соблюдать правила и знакомиться с правилами. На оборудованных пляжах они доводятся — там есть стенды, где все написано. Есть эти флаги черные и не черные. Спасатели тоже сообщают, что “не ходите”, но не все слушаются», — отметил Алиханов.

Не исключил губернатор и того, что и существующая система обеспечения безопасности на пляжах силами муниципальных спасателей далека от совершенства: «Понятное дело, что есть недочеты и в их работе какие-то. Но факт, есть факт. И сейчас находить правых или виноватых и разбираться досконально в причинах, мне кажется не нужно — нужно понять, что необходимо сделать, чтобы такой печальной статистики у нас в регионе не было», — заключил Алиханов.

4 августа на Балтийской косе и в посёлке Мечниково утонули два человека. В те же выходные в Зеленоградске спасатели достали из воды семерых человек.

Погибших на пляжах в Зеленоградске с начала купального сезона не зарегистрировано. Однако калининградцы уверяют, что трагедии все-таки могли случиться, если бы не другие отдыхающие, которые вытаскивали из воды тонущих.

Все новости региона
Вечерний @Калининград: свиньи не то, чем кажутся, и Аннушка уже разлила мазут
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
ЦИК одобрила еще две заявки для пенсионного референдума
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Успенская церковь XVIII века полностью сгорела в Карелии
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь