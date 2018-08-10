Алиханов о несчастных случаях на побережье: «Не нужно искать правых и виноватых»

Источник: Новый Калининград

«Мы поговорили с коллегами из МЧС и к следующей неделе они подготовят какие-то предложения комплексные совместно с местными администрациями, с правительством, относительно того, что нужно дополнительно предпринять с нашей стороны — может быть профинансировать какое-то дополнительное оборудование, — чтобы эти пляжи обустроить», — пояснил Алиханов.

При этом глава региона подчеркнул, что сами калининградцы тоже должны соблюдать меры предосторожности и не купаться на необорудованных пляжах.

«У нас очень протяженное побережье и понятно, что объять эту протяженность теми силами, которые есть, невозможно. Я в первую очередь призываю и жителей региона, и гостей, соблюдать правила и знакомиться с правилами. На оборудованных пляжах они доводятся — там есть стенды, где все написано. Есть эти флаги черные и не черные. Спасатели тоже сообщают, что “не ходите”, но не все слушаются», — отметил Алиханов.

Не исключил губернатор и того, что и существующая система обеспечения безопасности на пляжах силами муниципальных спасателей далека от совершенства: «Понятное дело, что есть недочеты и в их работе какие-то. Но факт, есть факт. И сейчас находить правых или виноватых и разбираться досконально в причинах, мне кажется не нужно — нужно понять, что необходимо сделать, чтобы такой печальной статистики у нас в регионе не было», — заключил Алиханов.

4 августа на Балтийской косе и в посёлке Мечниково утонули два человека. В те же выходные в Зеленоградске спасатели достали из воды семерых человек.