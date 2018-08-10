Пятеро пожарных тушили новенькую «Шкоду-Рапид» под Воронежем

Вчера, 9 августа, пожарным Бутурлиновки поступил вызов с улицы Заречной. Там загорелся автомобиль «Шкода-Рапид». Звонок приняли в 16.35. Уже в 16.55 пожарные отчитались о полной ликвидации возгорания.

На месте работали две команды в составе пяти человек. Увы, новенький автомобиль оказался полностью уничтожен. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, пострадавших нет, причина возгорания пока неизвестна.