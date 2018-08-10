В Минске маршрутка въехала в столб, есть пострадавшие
На момент аварии в маршрутном такси находились два пассажира. Пострадали один пассажир и водитель, они госпитализированы.
На момент аварии в маршрутном такси находились два пассажира. Пострадали один пассажир и водитель, они госпитализированы.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка въехала в столб, есть пострадавшие, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.
«ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова — Бобруйской, в районе сервисного центра “Пежо”. Водитель маршрутного такси
На момент аварии в маршрутном такси находились два пассажира. Пострадали один пассажир и водитель, они госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
Причины происшествия устанавливается.