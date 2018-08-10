В Минске маршрутка въехала в столб, есть пострадавшие

«ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова — Бобруйской, в районе сервисного центра “Пежо”. Водитель маршрутного такси Mercedes-Benz двигался по улице Свердлова со стороны улицы Аранской в направлении улицы Бобруйской по третьей полосе и резко перестроился во вторую полосу. Предварительно, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения», — уточнила Татьяна Ковалева.