Ростовчанку подозревают в ряде эпизодов интернет-мошенничества

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемая создала интернет-магазин дорогостоящих растений и более полутора лет принимала заказы на них.

Для создания положительного имиджа на сайте магазина и в социальных сетях были размещены фальшивые отзывы о его работе.

При общении с клиентами ростовчанка каждый раз представлялась новым именем.

После получения предоплаты подозреваемая переставала выходить на связь с клиентами и вносила их в «черный список».

Ущерб, причиненный потерпевшим действиями злоумышленницы, превысил 80 тысяч рублей.