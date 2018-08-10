Ростовчанку подозревают в ряде эпизодов интернет-мошенничества
28-летняя жительница
28-летняя жительница
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемая создала
Для создания положительного имиджа на сайте магазина и в социальных сетях были размещены фальшивые отзывы о его работе.
При общении с клиентами ростовчанка каждый раз представлялась новым именем.
После получения предоплаты подозреваемая переставала выходить на связь с клиентами и вносила их в «черный список».
Ущерб, причиненный потерпевшим действиями злоумышленницы, превысил 80 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено семь уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).