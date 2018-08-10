Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Минтруд назвал регионы с самой высокой ожидаемой рождаемостью
Почему не падает Пизанская башня
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Затравили в Сети: любовница мужа Лорак ответила критикам - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Пожар уничтожил знаменитую церковь в Карелии (фото и видео)
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанку подозревают в ряде эпизодов интернет-мошенничества

28-летняя жительница Ростова-на-Дону подозревается в ряде эпизодов интернет-мошенничества.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, подозреваемая создала интернет-магазин дорогостоящих растений и более полутора лет принимала заказы на них.

Для создания положительного имиджа на сайте магазина и в социальных сетях были размещены фальшивые отзывы о его работе.

При общении с клиентами ростовчанка каждый раз представлялась новым именем.

После получения предоплаты подозреваемая переставала выходить на связь с клиентами и вносила их в «черный список».

Ущерб, причиненный потерпевшим действиями злоумышленницы, превысил 80 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено семь уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Все новости региона
Новый способ обмана. Что такое мисселинг и как его избежать
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
ЦИК одобрила еще две заявки для пенсионного референдума
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Успенская церковь XVIII века полностью сгорела в Карелии
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь