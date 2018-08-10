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15:50 (мск), источник: Noi.md

Поступило сообщение о заложенных в зданиях Президентуры и Парламента бомбах

Сообщение, поступившее посредством единой экстренной службы минувшей ночью, «поставило на уши» полицию.

Источник: Noi.md

Так, около часа ночи по телефону 112 позвонил мужчина и сообщил, что здания парламента и президентуры заминированы и в любой момент могут взлететь на воздух. Личность звонившего пока не установлена, пишет publika.md.

На указанные места тут же выехали сотрудники полиции и сапёры. Проверка, однако, не выявила в обоих зданиях каких-либо взрывоопасных предметов.

На данный момент специалисты работают над установлением личности звонившего. За ложное сообщение о бомбе ему грозит уголовное дело.

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