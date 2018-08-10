Поступило сообщение о заложенных в зданиях Президентуры и Парламента бомбах
Сообщение, поступившее посредством единой экстренной службы минувшей ночью, «поставило на уши» полицию.
Сообщение, поступившее посредством единой экстренной службы минувшей ночью, «поставило на уши» полицию.
Так, около часа ночи по телефону 112 позвонил мужчина и сообщил, что здания парламента и президентуры заминированы и в любой момент могут взлететь на воздух. Личность звонившего пока не установлена, пишет publika.md.
На указанные места тут же выехали сотрудники полиции и сапёры. Проверка, однако, не выявила в обоих зданиях
На данный момент специалисты работают над установлением личности звонившего. За ложное сообщение о бомбе ему грозит уголовное дело.