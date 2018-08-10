Генпрокуратура РФ озвучила 9 должностных лиц, уволенных за коррупцию в Краснодарском крае

Также Генпрокуратура опубликовала полный публичного реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Он ведется с начала текущего года. В него вошли 9 чиновников и должностных лиц Краснодарского края:



— начальник ОМВД России по Крыловскому району, пункт полиции (ст. Октябрьская) ОУФМС России по Краснодарскому краю Белкин Валерий Евгеньевич



— судебный пристав — исполнитель Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Белоусова Галина Михайловна



— заместитель начальника отдела — старшего судебного пристава Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вощев Владимир Анатольевич



— заместитель начальника тылового обеспечения Северо-Кавказский институт повышения квалификации, филиал Краснодарского университета МВД России Долов Хасанби Анатольевич



— заместитель начальника по общим вопросам МВД России, ФКУЗ «МСЧ МВД России по Краснодарскому краю» Ермаков Юрий Юрьевич



— главный энергетик отдела коммунально- бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю Крайчиков Сергей Александрович



— инспектор Краснодарскому краю, отдельный взвод ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району Пятецкий Роман Николаевич



— командир спецроты ДПС ГИБДД оперативного реагирования (г. Краснодар) МВД России, ГУ МВД России по Краснодарскому краю Черкасов Дмитрий Викторович



— заместитель начальника управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю, управление МВД России по г. Краснодару Яшин Вячеслав Николаевич.



— Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя. Но кадровые службы смогут проверять чиновников по этой базе, которая является своеобразной «черной меткой» для бывших чиновников при их последующем трудоустройстве, — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.