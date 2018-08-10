Генпрокуратура РФ озвучила 9 должностных лиц, уволенных за коррупцию в Краснодарском крае
Краснодар. 10 августа — Новая Кубань. В Генпрокуратуре РФ подвели итоги работы, направленной на борьбу с коррупцией за первое полугодие текущего года.
Краснодар. 10 августа — Новая Кубань. В Генпрокуратуре РФ подвели итоги работы, направленной на борьбу с коррупцией за первое полугодие текущего года.
Всего в России по требованию надзорного органа уволены более 1700 чиновников в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.
Речь идет о сокрытии чиновниками сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов
В качестве наглядного примера в официальном заявлении ведомства сообщается об инциденте, произошедшем в Апшеронском районе Краснодарского края.
Заместитель главы муниципального образования уволен за то, что учредил коммерческую организацию по строительству жилых и нежилых зданий.
Также Генпрокуратура опубликовала полный публичного реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Он ведется с начала текущего года. В него вошли 9 чиновников и должностных лиц Краснодарского края:
— начальник ОМВД России по Крыловскому району, пункт полиции (ст. Октябрьская) ОУФМС России по Краснодарскому краю Белкин Валерий Евгеньевич
— судебный пристав — исполнитель Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Белоусова Галина Михайловна
— заместитель начальника отдела — старшего судебного пристава Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вощев Владимир Анатольевич
— заместитель начальника тылового обеспечения
— заместитель начальника по общим вопросам МВД России, ФКУЗ «МСЧ МВД России по Краснодарскому краю» Ермаков Юрий Юрьевич
— главный энергетик отдела коммунально- бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю Крайчиков Сергей Александрович
— инспектор Краснодарскому краю, отдельный взвод ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району Пятецкий Роман Николаевич
— командир спецроты ДПС ГИБДД оперативного реагирования (г. Краснодар) МВД России, ГУ МВД России по Краснодарскому краю Черкасов Дмитрий Викторович
— заместитель начальника управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю, управление МВД России по г. Краснодару Яшин Вячеслав Николаевич.
— Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя. Но кадровые службы смогут проверять чиновников по этой базе, которая является своеобразной «черной меткой» для бывших чиновников при их последующем трудоустройстве, — уточнили в