Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Находка в Крыму, которая уже затмила "скифское золото"
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Затравили в Сети: любовница мужа Лорак ответила критикам - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:57 (мск), источник: Новая Кубань

Генпрокуратура РФ озвучила 9 должностных лиц, уволенных за коррупцию в Краснодарском крае

Краснодар. 10 августа — Новая Кубань. В Генпрокуратуре РФ подвели итоги работы, направленной на борьбу с коррупцией за первое полугодие текущего года.

Всего в России по требованию надзорного органа уволены более 1700 чиновников в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.

Речь идет о сокрытии чиновниками сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов и т. д.

В качестве наглядного примера в официальном заявлении ведомства сообщается об инциденте, произошедшем в Апшеронском районе Краснодарского края.

Заместитель главы муниципального образования уволен за то, что учредил коммерческую организацию по строительству жилых и нежилых зданий.

Также Генпрокуратура опубликовала полный публичного реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Он ведется с начала текущего года. В него вошли 9 чиновников и должностных лиц Краснодарского края:

 — начальник ОМВД России по Крыловскому району, пункт полиции (ст. Октябрьская) ОУФМС России по Краснодарскому краю Белкин Валерий Евгеньевич

 — судебный пристав — исполнитель Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Белоусова Галина Михайловна

 — заместитель начальника отдела — старшего судебного пристава Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вощев Владимир Анатольевич

 — заместитель начальника тылового обеспечения Северо-Кавказский институт повышения квалификации, филиал Краснодарского университета МВД России Долов Хасанби Анатольевич

 — заместитель начальника по общим вопросам МВД России, ФКУЗ «МСЧ МВД России по Краснодарскому краю» Ермаков Юрий Юрьевич

 — главный энергетик отдела коммунально- бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю Крайчиков Сергей Александрович

 — инспектор Краснодарскому краю, отдельный взвод ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району Пятецкий Роман Николаевич

 — командир спецроты ДПС ГИБДД оперативного реагирования (г. Краснодар) МВД России, ГУ МВД России по Краснодарскому краю Черкасов Дмитрий Викторович

— заместитель начальника управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю, управление МВД России по г. Краснодару Яшин Вячеслав Николаевич.

— Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя. Но кадровые службы смогут проверять чиновников по этой базе, которая является своеобразной «черной меткой» для бывших чиновников при их последующем трудоустройстве, — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Все новости региона
Генпрокуратура РФ озвучила 9 должностных лиц, уволенных за коррупцию в Краснодарском крае
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
ЦИК одобрила еще две заявки для пенсионного референдума
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Успенская церковь XVIII века полностью сгорела в Карелии
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь