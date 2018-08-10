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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Обвиняемого в убийстве журналиста Суворова арестовали на полтора месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Обвиняемому в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

Молодой мужчина, подозреваемый в убийстве журналиста, был задержан 9 августа. По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся. Следствие считает, что смерть Суворова не связана с тем, что он журналист. Тело 27-летнего Суворова нашли утром 24 июля в районе Казанской набережной.

«В обоснование ходатайства о заключении под стражу указано, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого насильственного преступления, за которое Уголовным законом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. После совершения преступления он скрылся с места преступления, впоследствии был объявлен в федеральный розыск, его местонахождение было установлено сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечает пресс-служба.

Обвиняемый и его защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства, сославшись на психическое здоровье подозреваемого, просили избрать меру пресечения в виде залога, либо домашнего ареста.

«Десятого августа 2018 года Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода удовлетворено ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября 2018 года включительно», — отмечается в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

По данным ГТРК, Суворов вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом» и был редактором интернет-портала ВестиНН.рф.

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