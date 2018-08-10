Махинации со средствами противоракового фонда выявлены в Татарстане

По предварительным данным, в 2017—2018 годах часть средств, поступивших в противораковый фонд, была направлена в коммерческие организации, во главе которых стояли руководители фонда, на проведение различных обучающих конференций. В результате на базе диспансера за счет собственных ресурсов было организовано три курса по хирургии молочной железы.

«Согласно сведениям о движении денежных средств на расчетном счете ПФ РТ по основаниям “целевой безвозмездный взнос на проведение конференции” перечислено 760 тыс. рублей. При этом на расчетные счета коммерческих организаций была перечислена только половина суммы», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время по факту хищения денежных средств фонда возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).