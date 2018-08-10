В Ростове пассажирский поезд сбил мужчину
10 августа на дорожных путях на переулке Нансена около 12 часов пассажирский поезд сбил насмерть мужчину.
10 августа на дорожных путях на переулке Нансена около 12 часов пассажирский поезд сбил насмерть мужчину.
Как говорят очевидцы, погибший перебегал пути в неположенном месте.
Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи. Движение поездов на участке происшествия было ограничено.
Как сообщило Южное следственное управление на транспорте, информация об инциденте уточняется.