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15:43 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове пассажирский поезд сбил мужчину

10 августа на дорожных путях на переулке Нансена около 12 часов пассажирский поезд сбил насмерть мужчину.

Как говорят очевидцы, погибший перебегал пути в неположенном месте.

Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи. Движение поездов на участке происшествия было ограничено.

Как сообщило Южное следственное управление на транспорте, информация об инциденте уточняется.

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