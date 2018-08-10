Суд оставил под арестом главу самарского фонда капремонта
Смягчить меру пресечения на домашний арест Михаилу Архипову не удалось.
Смягчить меру пресечения на домашний арест Михаилу Архипову не удалось.
Сегодня, 10 августа, Самарский областной суд рассмотрел жалобы главы фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова и его брата Алексея на свой арест. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе и посредничестве в передаче денег. На прошлой неделе обоих братьев заключили под стражу на два месяца до конца сентября.
Мужчины попытались оспорить решение суда и заменить меру пресечения на домашний арест. Однако, как сообщили в Самарском областном суде, жалобы мужчин были отклонены. Ближайшие 2 месяца они все равно проведут в СИЗО.
Напомним, что Михаила Архипова и его брата подозревают в том, что они получали «откаты» от