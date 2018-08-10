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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд оставил под арестом главу самарского фонда капремонта

Смягчить меру пресечения на домашний арест Михаилу Архипову не удалось.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 августа, Самарский областной суд рассмотрел жалобы главы фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова и его брата Алексея на свой арест. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе и посредничестве в передаче денег. На прошлой неделе обоих братьев заключили под стражу на два месяца до конца сентября.

Мужчины попытались оспорить решение суда и заменить меру пресечения на домашний арест. Однако, как сообщили в Самарском областном суде, жалобы мужчин были отклонены. Ближайшие 2 месяца они все равно проведут в СИЗО.

Напомним, что Михаила Архипова и его брата подозревают в том, что они получали «откаты» от компаний-подрядчиков, которые занимались ремонтом многоквартирных домов в Самарской области. Задержали братьев с поличным 31 июля.

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