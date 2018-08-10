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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Опрокинувшийся цементовоз парализовал движение на трассе Челябинск-Екатеринбург

По словам водителей, на дороге образовалась огромная пробка.

Сегодня, 10 августа, в обе полосы встало движение на автомагистрали в сторону Екатеринбурга. Как говорят автомобилисты, большегрузы больше часа стоят в пробке. Легковушкам разрешили объезжать дорогу по обочине. Причиной затора стал цементовоз.

— Стоит участок, в районе гранитного карьера, где-то 35 км от него. Похоже, у цементовоза стрельнуло переднее левое колесо, его опрокинуло и разметало по всей дороге. Сотрудники ГИБДД говорят, объезжать по траве, — рассказал очевидец.

Пока неизвестно, когда откроют дорогу.

— На дороге опрокинулся большегруз. Движение ограничено. Сейчас на месте работает спецтехника, поднимают машину. В скором времени движение будет восстановлено, — рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе областного ГИБДД.

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