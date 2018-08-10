Опрокинувшийся цементовоз парализовал движение на трассе Челябинск-Екатеринбург
По словам водителей, на дороге образовалась огромная пробка.
По словам водителей, на дороге образовалась огромная пробка.
Сегодня, 10 августа, в обе полосы встало движение на автомагистрали в сторону Екатеринбурга. Как говорят автомобилисты, большегрузы больше часа стоят в пробке. Легковушкам разрешили объезжать дорогу по обочине. Причиной затора стал цементовоз.
— Стоит участок, в районе гранитного карьера,
Пока неизвестно, когда откроют дорогу.
— На дороге опрокинулся большегруз. Движение ограничено. Сейчас на месте работает спецтехника, поднимают машину. В скором времени движение будет восстановлено, — рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» — Челябинск в