Опрокинувшийся цементовоз парализовал движение на трассе Челябинск-Екатеринбург

Сегодня, 10 августа, в обе полосы встало движение на автомагистрали в сторону Екатеринбурга. Как говорят автомобилисты, большегрузы больше часа стоят в пробке. Легковушкам разрешили объезжать дорогу по обочине. Причиной затора стал цементовоз.

— Стоит участок, в районе гранитного карьера, где-то 35 км от него. Похоже, у цементовоза стрельнуло переднее левое колесо, его опрокинуло и разметало по всей дороге. Сотрудники ГИБДД говорят, объезжать по траве, — рассказал очевидец.

Пока неизвестно, когда откроют дорогу.