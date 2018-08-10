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16:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец задержан по подозрению в убийстве без вести пропавшей 23-летней девушки

Как информирует региональное СУ СК РФ, 23-летняя девушка пропала без вести в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Правоохранителям удалось установить, что исчезновение связано с убийством. Подозрение пало на 33-летнего знакомого пропавшей.

Мужчина был задержан. В подвале дома по бул. Юбилейному, в котором проживал подозреваемый, был найден труп девушки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, 5 августа 2018 года в вечернее время потерпевшая находилась в гостях у злоумышленника в доме по бул. Юбилейному. Мужчина убил девушку, спрятал ее тело в подвале дома, стал требовать с ее родителей 4 млн. рублей, инсценировав, таким образом, ее похищение.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о похищении нижегородца с целью получения выкупа более 1 млн. рублей передано в суд.

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