Подростка убило током в Тарасовском районе
16-летнего подростка убило током в Тарасовском районе Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
16-летнего подростка убило током в Тарасовском районе Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
По предварительным данным, 8 августа подросток в гараже у себя дома подключил самодельное зарядное устройство к аккумулятору автомобиля ГАЗ-3110, а затем начал пылесосить в салоне машины.
В ходе уборки по неизвестной причине автомобиль оказался под электрическим напряжением. Несовершеннолетний получил смертельный удар током.
В настоящее время по факту гибели подростка проводится доследственная проверка.