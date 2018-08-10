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16:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подростка убило током в Тарасовском районе

16-летнего подростка убило током в Тарасовском районе Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.

По предварительным данным, 8 августа подросток в гараже у себя дома подключил самодельное зарядное устройство к аккумулятору автомобиля ГАЗ-3110, а затем начал пылесосить в салоне машины.

В ходе уборки по неизвестной причине автомобиль оказался под электрическим напряжением. Несовершеннолетний получил смертельный удар током.

В настоящее время по факту гибели подростка проводится доследственная проверка.

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