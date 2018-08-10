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16:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже задержали владельца крупной сети АЗС и его сотрудников

Силовики будут просить об аресте Валерия Борисова и его подчинённых.

Источник: Reuters

После обысков в топливной компании «Калина-Ойл» задержали 9 августа её владельца Валерия Борисова и нескольких сотрудников компании. К уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере привели проверки региональных ФСБ и СКР. По сведениям «Вести-Воронеж», их заподозрили в мошенничестве с НДС на 25 млн рублей. Речь идёт о купле — продажи недвижимости. Фиктивные сделки и документы помогли получить топливной компании возврат средств из бюджета.

По данным «Вести-Воронеж», в ближайшее время силовики будут простить в суде об аресте Валерия Борисова и двух его сотрудников. Их считают причастными к хищению средств при возврате НДС.

Топливная компания «Калина-Ойл» базируется в Воронеже и является одним из крупных игроков рынка нефтепродуктов.

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