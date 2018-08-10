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16:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутянка, на которую упала деревянная балясина, находится в реанимации

Сейчас с крыши убраны все деревянные балясины.

Евгений — под впечатлением. Теперь его рабочее место в нескольких метрах от опасного здания.

— Я нет, я лучше здесь постою. Чревато последствиями. Я видел, как женщина упала. Ей что-то на голову прилетело. Вызвали полицию, скорую. Скорая приехала, а она встать не может. Её на носилки и увезли, — говорит житель Иркутска Евгений.

— Сейчас здесь многолюдно, но ещё вчера стоять на этом месте было совсем не безопасно. Примерно в три часа дня с крыши этого здания по адресу Дзержинского, 34 упал элемент декора.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, сейчас 64-летняя женщина с травмой головы находится в реанимации. В крайне тяжёлом состоянии. После ЧП прохожие сразу же вызвали ей скорую, сотрудники магазина связи побежали в аптеку.

— Подошла к женщине, спросила, как она себя чувствует. Начала ей с перекисью прикладывать полотенце к голове, — говорит сотрудница магазина Анастасия.

— Она вот здесь лежала, крови очень много было.

Сейчас с крыши убраны все деревянные балясины. В 2014-м аптеку Моисея Писаревского выкупила группа компаний «Фортуна» за 60 миллионов рублей. Собственник что-либо комментировать отказался. Сейчас в здании 19-го века сразу три арендатора — парикмахерская, магазин, аптека.

— Вот эта сторона принадлежит одним собственникам. Та сторона — другим. Все распродали и надо выяснять, где какой хозяин.

Это здание — объект истории и культуры регионального значения. Он стоит на учёте в службе по охране объектов культурного наследия области. Но там тоже от комментариев отказались, отправили пресс-релиз. В нём сообщили: «Начата проверка»:

— Чему быть, того не миновать. Выхода нет, здесь остановка. У людей нет выбора, где стоять, подальше, поближе. И что теперь? Мне не ходить по дороге, что ли?

После того как будет определён собственник, его обяжут привести памятник в порядок. Выпишут штраф. Для юридических лиц — 100 тысяч рублей. Тем временем соседнее здание на Дзержинского, 36 — тоже памятник, и тоже просит о помощи. Пока только слетевшей штукатуркой, но его балясины, похоже, тоже готовятся к полёту.

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