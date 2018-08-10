Иркутянка, на которую упала деревянная балясина, находится в реанимации
Сейчас с крыши убраны все деревянные балясины.
Сейчас с крыши убраны все деревянные балясины.
Евгений — под впечатлением. Теперь его рабочее место в нескольких метрах от опасного здания.
— Я нет, я лучше здесь постою. Чревато последствиями. Я видел, как женщина упала. Ей
— Сейчас здесь многолюдно, но ещё вчера стоять на этом месте было совсем не безопасно. Примерно в три часа дня с крыши этого здания по адресу Дзержинского, 34 упал элемент декора.
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— Подошла к женщине, спросила, как она себя чувствует. Начала ей с перекисью прикладывать полотенце к голове, — говорит сотрудница магазина Анастасия.
— Она вот здесь лежала, крови очень много было.
Сейчас с крыши убраны все деревянные балясины. В 2014-м аптеку Моисея Писаревского выкупила группа компаний «Фортуна» за 60 миллионов рублей. Собственник
— Вот эта сторона принадлежит одним собственникам. Та сторона — другим. Все распродали и надо выяснять, где какой хозяин.
Это здание — объект истории и культуры регионального значения. Он стоит на учёте в службе по охране объектов культурного наследия области. Но там тоже от комментариев отказались, отправили
— Чему быть, того не миновать. Выхода нет, здесь остановка. У людей нет выбора, где стоять, подальше, поближе. И что теперь? Мне не ходить по дороге, что ли?
После того как будет определён собственник, его обяжут привести памятник в порядок. Выпишут штраф. Для юридических лиц — 100 тысяч рублей. Тем временем соседнее здание на Дзержинского, 36 — тоже памятник, и тоже просит о помощи. Пока только слетевшей штукатуркой, но его балясины, похоже, тоже готовятся к полёту.