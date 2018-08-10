Сбежавшего из колонии уральца задержали на ЖД вокзале в Екатеринбурге
Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали осужденного, который сбежал из
Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали осужденного, который сбежал из
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, что отсутствие осужденного было обнаружено во время вечерней поверки. 28-летний парень был осужден за кражу с причинением значительного ущерба. Его приговорили к 1 году 5 месяцам лишения свободы.
Отметим, что за последнее время это уже второй случай побега из