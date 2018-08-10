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16:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Сбежавшего из колонии уральца задержали на ЖД вокзале в Екатеринбурге

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали осужденного, который сбежал из колонии-поселения № 45 два дня назад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, мужчина не оказывал сопротивления.

Напомним, что отсутствие осужденного было обнаружено во время вечерней поверки. 28-летний парень был осужден за кражу с причинением значительного ущерба. Его приговорили к 1 году 5 месяцам лишения свободы.

Отметим, что за последнее время это уже второй случай побега из колонии-поселения. 30 июля сотрудники колонии-поселения № 59 (Каменск-Уральский) объявили в розыск еще одного мужчину, его задержали спустя пять дней.

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