Сбежавшего из колонии уральца задержали на ЖД вокзале в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, мужчина не оказывал сопротивления.

Напомним, что отсутствие осужденного было обнаружено во время вечерней поверки. 28-летний парень был осужден за кражу с причинением значительного ущерба. Его приговорили к 1 году 5 месяцам лишения свободы.