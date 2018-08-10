Молдавские пограничники отобрали у водителя одежду
Он вез ее на перепродажу.
Он вез ее на перепродажу.
Сотрудники Пограничной полиции во время патрулирования остановили транспортное средство, которое оказалось набитым одеждой и аксессуарами без сопроводительных документов.
Вчера, 9 августа, в Региональное управление Севера поступила оперативная информация о незаконной перевозке товаров широкого потребления. Сотрудники пограничной полиции задержали автомобиль Volkswagen Tuareg на трассе Сорока — Кишинев вблизи села Воловица.
В машине была найдена крупная партия одежды, аксессуаров, сумок