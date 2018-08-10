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16:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдавские пограничники отобрали у водителя одежду

Он вез ее на перепродажу.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Пограничной полиции во время патрулирования остановили транспортное средство, которое оказалось набитым одеждой и аксессуарами без сопроводительных документов.

Вчера, 9 августа, в Региональное управление Севера поступила оперативная информация о незаконной перевозке товаров широкого потребления. Сотрудники пограничной полиции задержали автомобиль Volkswagen Tuareg на трассе Сорока — Кишинев вблизи села Воловица.

В машине была найдена крупная партия одежды, аксессуаров, сумок и т. д. на сумму около 60 тысяч леев. В ходе допроса 23-летний водитель признался, что купил товар в спецмагазине в Сороках, чтобы затем продать в Кишиневе. Однако никаких доказательных документов не смог предъявить. На имя молодого человека был составлен протокол. Товар изъят до выяснения всех обстоятельств. Горе-бизнесмену грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев.

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