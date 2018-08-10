Молдавские пограничники отобрали у водителя одежду

В машине была найдена крупная партия одежды, аксессуаров, сумок и т. д. на сумму около 60 тысяч леев. В ходе допроса 23-летний водитель признался, что купил товар в спецмагазине в Сороках, чтобы затем продать в Кишиневе. Однако никаких доказательных документов не смог предъявить. На имя молодого человека был составлен протокол. Товар изъят до выяснения всех обстоятельств. Горе-бизнесмену грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев.