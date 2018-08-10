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16:42 (мск), источник: Популярная механика

Пожар «Карр» в Калифорнии: на самолете сквозь огненный ад

Несколько пожарных самолетов C-130 пролетели сквозь настоящий огненный ад — лесной массив, полыхающий на севере Калифорнии.

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Напомним, не так давно в Калифорнии вспыхнуло стихийное бедствие, получившее название «Карр» — самый крупный и разрушительный пожар за всю историю штата. Начавшийся 23 июля, пожар уже превратил в пепел 71 600 гектаров территории, уничтожил более 1000 домов и стал причиной гибели 8 человек, двое из которых были пожарными. Но катастрофа не утихает, и даже две недели спустя сохраняет свой разрушительный потенциал.

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