Пожар «Карр» в Калифорнии: на самолете сквозь огненный ад

Напомним, не так давно в Калифорнии вспыхнуло стихийное бедствие, получившее название «Карр» — самый крупный и разрушительный пожар за всю историю штата. Начавшийся 23 июля, пожар уже превратил в пепел 71 600 гектаров территории, уничтожил более 1000 домов и стал причиной гибели 8 человек, двое из которых были пожарными. Но катастрофа не утихает, и даже две недели спустя сохраняет свой разрушительный потенциал.