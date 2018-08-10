В Бресте солдат-срочник на «Урале» насмерть сбил пешехода

Трагический случай произошел 29 июля, но официально эту историю обнародовали только сейчас. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Пока что известно только то, что в тот день солдат срочной службы одной из воинских частей Брестского гарнизона ехал на военном «Урале» по улице Ковельской. В это время дорогу по нерегулируемуму пешеходному переходу переходил 67-летний мужчина. В результате военная машина наехала на пешехода.