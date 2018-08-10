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17:04 (мск), источник: Югополис

На Кубани пьяный 17-летний парень устроил массовую аварию

Пострадали три человека, в том числе дети.

ДТП произошло на автодороге Староминская — Ленинградская — Павловская 10 августа в 5 часов утра.

Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управляя автомобилем «Лада Приора» без прав, в состоянии алкогольного опьянения, двигался в сторону станицы Павловской, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении автомобиля «Дэу Матиз» и столкнулся с ним. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер». В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — маленькие дети.

Пострадавшие госпитализированы. Водитель «Дэу Матиз» находится в реанимации, несовершеннолетние пассажиры «Мицубиси Лансер» — в травматологическом отделении районной больницы.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится административное расследование. В отношении несовершеннолетнего виновника дорожно-транспортного происшествия составлен административный протокол.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. На основании заключения экспертизы будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

В ближайшее время по месту жительства правонарушителя в Крыловском районе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

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