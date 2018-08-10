На Кубани пьяный 17-летний парень устроил массовую аварию

Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управляя автомобилем «Лада Приора» без прав, в состоянии алкогольного опьянения, двигался в сторону станицы Павловской, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении автомобиля «Дэу Матиз» и столкнулся с ним. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер». В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — маленькие дети.