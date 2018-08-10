На Кубани пьяный 17-летний парень устроил массовую аварию
Пострадали три человека, в том числе дети.
Пострадали три человека, в том числе дети.
ДТП произошло на автодороге Староминская — Ленинградская — Павловская 10 августа в 5 часов утра.
Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управляя автомобилем «Лада Приора» без прав, в состоянии алкогольного опьянения, двигался в сторону станицы Павловской, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении автомобиля «Дэу Матиз» и столкнулся с ним. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер». В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — маленькие дети.
Пострадавшие госпитализированы. Водитель «Дэу Матиз» находится в реанимации, несовершеннолетние пассажиры «Мицубиси Лансер» — в травматологическом отделении районной больницы.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится административное расследование. В отношении несовершеннолетнего виновника
Назначено проведение
В ближайшее время по месту жительства правонарушителя в Крыловском районе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних.