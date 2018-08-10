Мошенница украла у пенсионера 4 млн тенге

Источник: Zakon.kz

Столичные полицейские задержали мошенницу обворовывавшую пенсионеров, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

6 августа в один из отделов полиции Астаны обратился с заявлением 89-летний житель города о том, что неизвестная женщина представилась медсестрой и в ходе разговора рассказала о якобы предстоящей денежной реформе. Затем предложила помочь потерпевшему выписать номера с принадлежащих ему денежных купюр. Согласившись на предложение помощи «медсестры», пожилой мужчина принес несколько денежных купюр, составлявших часть денежных сбережений, хранившиеся в шкафах в гостиной и спальной комнатах. Под предлогом сдать анализы для медкомиссии, женщина попросила пройти мужчину в ванную комнату, а затем воспользовавшись его отсутствием похитила все деньги (более 4 млн. тенге), местонахождение которых увидела ранее, когда потерпевший доставал несколько купюр.

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При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также при просмотре системы камер видеонаблюдения установлена и задержана 30-летняя подозреваемая. В ходе расследования установлена ее причастность к ряду аналогичных краж из квартир пожилых людей, где ее добычей стали личные сбережения пенсионеров.

В ходе следственных действий она была опознана потерпевшим. Задержанная водворена в изолятор временного содержания. По данным фактам проводится досудебное расследование. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

В этой связи, Департамент внутренних дел Астаны рекомендует быть всем бдительным, не открывать дверь незнакомым людям, не впускать их в квартиру.