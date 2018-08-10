Движение по просевшему мосту на МКАД будет полностью закрыто

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Дижение всех видов транспорта по просевшему мосту МКАД в минском микрорайоне Лошица полностью закрывается с субботы 11 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Опора моста на МКАД лопнула 1 августа, из-за этого часть дорожного полотна просела. Специалисты предприятия «Горавтомост» тогда заявили, что ремонт моста продлится до 1 октября. Было принято решение ограничить движение транспорта на проблемном участке МКАД по внутреннему кольцу. Теперь решено полностью закрыть мост.

«С 11 августа будет закрыто движение и по внешней стороне МКАД. Движение будет осуществляться по съездам. Движение пешеходов будет организовано по проезжей части через закрытую часть МКАД», — рассказали в минской ГАИ.