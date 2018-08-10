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17:18 (мск), источник: БЕЛТА

ДТП под Ивье: автокресла спасли двух малышей

10 августа на автодороге М6 под Ивье произошло серьезное ДТП. Автокресла спасли жизни двух детей. Эту информацию сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На трассе из Минска в Гродно водитель автомобиля Renaut совершал обгон грузовой машины. В этот момент перед ним налево решила повернуть легковушка Peugeot. Произошло столкновение, одна из машин вылетела в кювет.

В Renaut водитель ехал с сестрой и двумя племянниками. Одному из малышей пять лет, другому — два. Дети не пострадали в аварии. Младший не получил ранений, старшего доставили в хирургическое отделение районной больницы сотрудники скорой помощи. Теперь выясняются причины аварии.

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