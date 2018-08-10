ДТП под Ивье: автокресла спасли двух малышей
10 августа на автодороге М6 под Ивье произошло серьезное ДТП. Автокресла спасли жизни двух детей. Эту информацию сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
10 августа на автодороге М6 под Ивье произошло серьезное ДТП. Автокресла спасли жизни двух детей. Эту информацию сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На трассе из Минска в Гродно водитель автомобиля Renaut совершал обгон грузовой машины. В этот момент перед ним налево решила повернуть легковушка Peugeot. Произошло столкновение, одна из машин вылетела в кювет.
В Renaut водитель ехал с сестрой и двумя племянниками. Одному из малышей пять лет, другому — два. Дети не пострадали в аварии. Младший не получил ранений, старшего доставили в хирургическое отделение районной больницы сотрудники скорой помощи. Теперь выясняются причины аварии.