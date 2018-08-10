ДТП под Ивье: автокресла спасли двух малышей

На трассе из Минска в Гродно водитель автомобиля Renaut совершал обгон грузовой машины. В этот момент перед ним налево решила повернуть легковушка Peugeot. Произошло столкновение, одна из машин вылетела в кювет.

В Renaut водитель ехал с сестрой и двумя племянниками. Одному из малышей пять лет, другому — два. Дети не пострадали в аварии. Младший не получил ранений, старшего доставили в хирургическое отделение районной больницы сотрудники скорой помощи. Теперь выясняются причины аварии.