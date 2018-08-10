Подозреваемого в передаче взятки воронежского адвоката оставили на свободе

Ленинский райсуд в пятницу, 10 августа, ограничил в действиях адвоката Сергея Платонова. Такую меру пресечения суд определил на 2 месяца, сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда. На практике это означает, что Платонов должен будет оставаться дома с 8 вечера до 7 утра, и не общаться с участниками дела без разрешения следователя. Два дня назад в отношении адвоката возбудили дело о пособничестве по взятке. После чего на коррупции поймали и.о руководителя Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Руслана Болотских. В ближайшее время суд решил вопрос о мере пресечения и для него.

Адвоката Сергея Платонова задержали в Воронеже сотрудники региональных ФСБ и СКР после получения 250 тыс. рублей в среду, 8 августа. Он согласился сотрудничать со следствием и передал эти деньги и.о руководителя межрайонного следственного отдела в Павловске.

По версии следствия, адвокат Сергей Платонов взял деньги у фигуранта дела о мошенничестве — директора охранного предприятия из Павловска. Эти 250 тыс. рублей были первой частью взятки за прекращение уголовного преследования, после — предполагалась передача ещё 250 тыс. рублей. В Павловске Платонов встретился с главой местного следственного отдела Русланом Болотских и уже под контролем силовиков передал деньги ему всю сумму. После этого Болотских задержали коллеги из СКР и ФСБ.

В отношении начальника отдела СКР было возбуждено дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Адвоката заподозрили в посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он всё равно оказался под следствием, несмотря на полное сотрудничество и помощь в раскрытии более тяжкого коррупционного преступления.