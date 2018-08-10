Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Минобрнауки усомнилось в эффективности олимпиад и сократит их список
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Бритни Спирс появилась на публике в нижнем белье
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Главный тренер «Бордо» подтвердил интерес к Артему Дзюбе
Налоговые органы Испании вернули Криштиану Роналду более €2 млн
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Стали известны детали развода Петросяна и Степаненко
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
18:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Подозреваемого в передаче взятки воронежского адвоката оставили на свободе

Сергей Платонов помог в раскрытии коррупционного преступления.

Ленинский райсуд в пятницу, 10 августа, ограничил в действиях адвоката Сергея Платонова. Такую меру пресечения суд определил на 2 месяца, сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда. На практике это означает, что Платонов должен будет оставаться дома с 8 вечера до 7 утра, и не общаться с участниками дела без разрешения следователя. Два дня назад в отношении адвоката возбудили дело о пособничестве по взятке. После чего на коррупции поймали и.о руководителя Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Руслана Болотских. В ближайшее время суд решил вопрос о мере пресечения и для него.

Адвоката Сергея Платонова задержали в Воронеже сотрудники региональных ФСБ и СКР после получения 250 тыс. рублей в среду, 8 августа. Он согласился сотрудничать со следствием и передал эти деньги и.о руководителя межрайонного следственного отдела в Павловске.

По версии следствия, адвокат Сергей Платонов взял деньги у фигуранта дела о мошенничестве — директора охранного предприятия из Павловска. Эти 250 тыс. рублей были первой частью взятки за прекращение уголовного преследования, после — предполагалась передача ещё 250 тыс. рублей. В Павловске Платонов встретился с главой местного следственного отдела Русланом Болотских и уже под контролем силовиков передал деньги ему всю сумму. После этого Болотских задержали коллеги из СКР и ФСБ.

В отношении начальника отдела СКР было возбуждено дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Адвоката заподозрили в посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он всё равно оказался под следствием, несмотря на полное сотрудничество и помощь в раскрытии более тяжкого коррупционного преступления.

— Следственный комитет России всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. При этом у руководства Следственного комитета РФ никогда не возникало сомнений, возбуждать или не возбуждать уголовное дело в отношении своих сотрудников, если на то имелись основания, — прокомментировали громкое дело в региональном СУ СКР.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо»
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
Медведь напал на человека в центре Архангельска
В выходные россияне увидят самый зрелищный звездопад
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь