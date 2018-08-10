В детских лагерях Молдовы пройдут строгие проверки

В детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Такое решение приняли после происшествия в лагере «Trandafirul» в Вадул-луй-Водэ, где воспитатели избили детей. Выявили там и множество других нарушений. Обсудили их на заседании правительственной спецкомиссии. Госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич побывала в лагере вчера вечером. Ее долго не хотели пускать, заявляя, что это частная собственность.