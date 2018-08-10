В детских лагерях Молдовы пройдут строгие проверки
В детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Такое решение приняли после происшествия в лагере «Trandafirul» в
В детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Такое решение приняли после происшествия в лагере «Trandafirul» в
«Я ждала 40 минут, пока мне открыли ворота. Я осмотрела все помещения, кухню, санитарные блоки, и увиденное меня возмутило. Все — в ужасном состоянии. Кругом горы мусора, сплошная антисанитария. Лагерь нужно было закрыть еще до происшествия».
Напомним, в ночь на среду в лагере «Trandafirul» двое воспитателей — 16-ти и 17-ти лет — напились и избили детей. Они ворвались к ним в спальню, и стали бить, чем попало. В ход пошли даже железные прутья. Пострадали 13 подростков. Администратор лагеря задержан — прокуроры требуют для него предварительного ареста.