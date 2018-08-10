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17:39 (мск), источник: Publika.md

В детских лагерях Молдовы пройдут строгие проверки

В детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Такое решение приняли после происшествия в лагере «Trandafirul» в Вадул-луй-Водэ, где воспитатели избили детей. Выявили там и множество других нарушений. Обсудили их на заседании правительственной спецкомиссии. Госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич побывала в лагере вчера вечером. Ее долго не хотели пускать, заявляя, что это частная собственность.

Источник: Publika.md

«Я ждала 40 минут, пока мне открыли ворота. Я осмотрела все помещения, кухню, санитарные блоки, и увиденное меня возмутило. Все — в ужасном состоянии. Кругом горы мусора, сплошная антисанитария. Лагерь нужно было закрыть еще до происшествия».

Напомним, в ночь на среду в лагере «Trandafirul» двое воспитателей — 16-ти и 17-ти лет — напились и избили детей. Они ворвались к ним в спальню, и стали бить, чем попало. В ход пошли даже железные прутья. Пострадали 13 подростков. Администратор лагеря задержан — прокуроры требуют для него предварительного ареста.

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