На Кубани начали проверку после ДТП с участием пьяного подростка

По информации главка, в пятницу около 5.00 мск в дежурную часть поступила информация о ДТП на автодороге «Староминская — Ленинградская — Павловская».
«Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управлял автомобилем “Лада Приора” без прав, в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в релизе. Сообщается, что, двигаясь в сторону станицы Павловской, он столкнулся с попутным автомобилем Daewoo Matiz. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение автомобилем Mitsubishi Lancer. В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — малолетние дети.
«На настоящий момент водитель Daewoo Matiz находится в реанимации, несовершеннолетние пассажиры Mitsubishi Lancer — в травматологическом отделении районной больницы. Остальные участники ДТП после осмотра из медучреждения отпущены», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.
«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится административное расследование. В отношении несовершеннолетнего виновника аварии полицейскими составлен административный протокол по статье об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет устанавливаться степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшим, приниматься решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.