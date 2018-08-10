На Кубани начали проверку после ДТП с участием пьяного подростка

«Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управлял автомобилем “Лада Приора” без прав, в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в релизе. Сообщается, что, двигаясь в сторону станицы Павловской, он столкнулся с попутным автомобилем Daewoo Matiz. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение автомобилем Mitsubishi Lancer. В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — малолетние дети.