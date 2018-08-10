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17:47 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани начали проверку после ДТП с участием пьяного подростка

КРАСНОДАР, 10 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое на автодороге «Староминская — Ленинградская — Павловская» устроил пьяный подросток без прав, и в результате которого пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

По информации главка, в пятницу около 5.00 мск в дежурную часть поступила информация о ДТП на автодороге «Староминская — Ленинградская — Павловская».

«Прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что 17-летний житель Крыловского района, управлял автомобилем “Лада Приора” без прав, в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в релизе. Сообщается, что, двигаясь в сторону станицы Павловской, он столкнулся с попутным автомобилем Daewoo Matiz. От удара 48-летняя местная жительница, находившаяся за рулем малолитражки, не справилась с управлением и выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение автомобилем Mitsubishi Lancer. В иномарке находилась семья из четырех человек, двое из которых — малолетние дети.

«На настоящий момент водитель Daewoo Matiz находится в реанимации, несовершеннолетние пассажиры Mitsubishi Lancer — в травматологическом отделении районной больницы. Остальные участники ДТП после осмотра из медучреждения отпущены», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится административное расследование. В отношении несовершеннолетнего виновника аварии полицейскими составлен административный протокол по статье об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет устанавливаться степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшим, приниматься решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

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