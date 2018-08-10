Крупный пожар тушат в Северском районе Кубани

Информация о пожаре на улице Суворова в селе Львовском поступила на пульт диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона в 16:06.

В 16:22 по прибытии первого подразделения пожарные выяснили, что горит частный дом. Огонь охватил более 100 квадратных метров. Загорелась и сухая трава вокруг него на площади 900 квадратных метров.

Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано 16 человек и четыре спецмашины.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.