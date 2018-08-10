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17:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Крупный пожар тушат в Северском районе Кубани

Горит частный дом и сухая трава, огонь охватил большую площадь. На месте работают бригады регионального управления МЧС.

Информация о пожаре на улице Суворова в селе Львовском поступила на пульт диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона в 16:06.

В 16:22 по прибытии первого подразделения пожарные выяснили, что горит частный дом. Огонь охватил более 100 квадратных метров. Загорелась и сухая трава вокруг него на площади 900 квадратных метров.

Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано 16 человек и четыре спецмашины.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К месту направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства.

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