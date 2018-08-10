СК выясняет обстоятельства массового заболевания детей на тренировочной базе «Надежда» в Нижегородской области
С 10 августа деятельность тренировочной базы приостановлена.
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С 10 августа деятельность тренировочной базы приостановлена.
СК выясняет обстоятельства массового заболевания детей на тренировочной базе «Надежда» в Нижегородской области. По данным регионального СУ СК РФ, на базе в Городецком районе за медпомощью обратились семь детей, а также один взрослый. У всех наблюдались симптомы респираторных и кишечных инфекций.
Согласно предоставленной информации, заболевшие изолированы, с 10 августа деятельность тренировочной базы приостановлена.
В настоящее время сотрудники СК работают на месте ЧП. Действиям лиц, допустивших экстраординарную ситуацию, будет дана юридическая оценка.