СК выясняет обстоятельства массового заболевания детей на тренировочной базе «Надежда» в Нижегородской области. По данным регионального СУ СК РФ, на базе в Городецком районе за медпомощью обратились семь детей, а также один взрослый. У всех наблюдались симптомы респираторных и кишечных инфекций.