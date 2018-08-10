В офис Московской еврейской общины пришли с обыском по делу об экстремизме

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пришли в офис. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет», — сказал «Интерфаксу» в пятницу адвокат Каргина Игорь Зубер.

Сам активист также считает, что ему подбросили экстремистскую литературу. «Изъятая литература мне подброшена. При этом большая часть подброшенной литературы носила антисемитский характер», — сказал он «Интерфаксу».

Адвокат пояснил, что проверка проводится в рамках проверки по поступившему на Каргина заявлению.

«Как указано в тексте распоряжения на проведение оперативного мероприятия правоохранители проводят проверку на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку», — резюмировал адвокат.