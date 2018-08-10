В Москве в сливном коллекторе нашли тело узбекистанца
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Уроженец Узбекистана найден убитым в канализационном коллекторе на
«Днем 9 августа в водосточном коллекторе, на глубине 3 метров, обнаружен труп 27-летнего мужчины, смерть которого наступила около четырех дней назад. На голове умершего имеются пять ссадин от удара тупым предметом, ноги стянуты проволокой, руки — веревкой», — сказал собеседник агентства.
Мужчину опознал его брат, который ранее обращался в полицию с просьбой разыскать родственника. Известно, что погибший 5 августа ушел из дома в подмосковном Одинцово и пропал. Через четыре дня его тело нашли в коллекторе.
В пользовании уроженца Узбекистана имелся автомобиль «Газель», который был обнаружен неподалеку от места происшествия.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.