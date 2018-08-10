В Молдове 18-летний водитель на повороте вылетел с трассы и врезался в столб: парень погиб на месте
Он получил травмы, не совместимые с жизнью.
Он получил травмы, не совместимые с жизнью.
18-летний водитель, управлявший BMW, вылетел в столб. Столкновение было настолько сильным, что молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.
ДТП случилось в селе Тараклия де Салчие Кагульского района.
По предварительным данным, водитель потерял управление на повороте.
Другие обстоятельства ДТП выясняются.