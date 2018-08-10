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19:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове 18-летний водитель на повороте вылетел с трассы и врезался в столб: парень погиб на месте

Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Источник: Комсомольская правда

18-летний водитель, управлявший BMW, вылетел в столб. Столкновение было настолько сильным, что молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

ДТП случилось в селе Тараклия де Салчие Кагульского района.

По предварительным данным, водитель потерял управление на повороте.

Другие обстоятельства ДТП выясняются.

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