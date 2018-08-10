Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

Источник: РИА "Новости"

О показаниях фигурантов дела телеканалу «Дождь» сообщил фонд «Общественный вердикт», который защищает Макарова.

Николаев поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний», рассказал Яблоков. По словам Соловьева, приказ применять силу к Макарову лично отдал замначальника ИК-1 Игит Михайлов.

Инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев на допросе заявил, что конфликт с Макаровым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили письмо его родителей на пол. Эту версию подтвердил Яблоков. Он добавил, что Макаров после этого начал оскорблять сотрудников колонии.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.