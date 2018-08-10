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20:01 (мск), источник: Ведомости

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

Арестованные сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области Максим Яблоков и Сергей Ефремов на допросе дали показания против начальства. По их словам, бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. распорядился провести «воспитательную работу» с применением физической силы с заключенным Евгением Макаровым.

Источник: РИА "Новости"

О показаниях фигурантов дела телеканалу «Дождь» сообщил фонд «Общественный вердикт», который защищает Макарова.

Николаев поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний», рассказал Яблоков. По словам Соловьева, приказ применять силу к Макарову лично отдал замначальника ИК-1 Игит Михайлов.

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Инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев на допросе заявил, что конфликт с Макаровым начался после того, как сотрудники ФСИН бросили письмо его родителей на пол. Эту версию подтвердил Яблоков. Он добавил, что Макаров после этого начал оскорблять сотрудников колонии.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись происшедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Под арестом находятся 11 сотрудников колонии, один отправлен под домашний арест.

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