Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись
Они возвращаются в Беларусь.
Они возвращаются в Беларусь.
Как сообщила БелаПАН начальник
— По нашим сведениям, уже подъезжают к Беларуси на машине, — рассказала она.
Посольство Беларуси в России заявило на своей странице в Facebook, что в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия.
В МВД пояснили, что 9 августа поступило заявление от дочери одного из потерявшихся белорусов с просьбой установить местонахождение отца, который, по ее сведениям, отправился в турпоход в Карелию на реку Шую.