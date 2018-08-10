Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись

Источник: Комсомольская правда

Как сообщила БелаПАН начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия Елена Есетская, похоже, они и не терялись.

— По нашим сведениям, уже подъезжают к Беларуси на машине, — рассказала она.

Посольство Беларуси в России заявило на своей странице в Facebook, что в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия.