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19:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись

Они возвращаются в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщила БелаПАН начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия Елена Есетская, похоже, они и не терялись.

— По нашим сведениям, уже подъезжают к Беларуси на машине, — рассказала она.

Посольство Беларуси в России заявило на своей странице в Facebook, что в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия.

В МВД пояснили, что 9 августа поступило заявление от дочери одного из потерявшихся белорусов с просьбой установить местонахождение отца, который, по ее сведениям, отправился в турпоход в Карелию на реку Шую.

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