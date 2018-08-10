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20:26 (мск), источник: Zakon.kz

По делу о мошенничестве в США проходит и муж одной из казахстанок

В деле фигурирует муж третьей девушки Азизы Джалоловой — Элвин Джавадзаде.

Источник: Zakon.kz

Стали известны новые подробности о казахстанках, задержанных в Америке. Как оказалось, по делу о крупном мошенничестве проходят не только Диора Аширова, Елена Кудайбергенова, но и муж третьей девушки Азизы Джалоловой — Элвин Джавадзаде, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ранее мать 23-летней Азизы говорила о том, что дочь вышла замуж в Штатах совсем недавно, всего 5 месяцев назад. Её избранником стал 30-летний гражданин Азербайджана. На свадьбу родители Азизы, которые живут в Таразе, попасть не смогли. С зятем знакомы заочно.

Что касается второй задержанной — Диоры Ашировой, то, по словам её родственников, муж 27-летней женщины практически год находился в Казахстане, он ухаживал за больным отцом. Мужчина намерен вылететь в Америку, чтобы узнать всё из первых уст. В Штатах находятся его трое детей.

Напомним, громкий скандал разразился в Америке несколько дней назад. За мошенничество ФБР задержало 25 человек, из которых трое — наши соотечественницы. Следствие утверждает, подозреваемые размещали рекламу о продаже раритетных машин, а после того как получали предоплату, исчезали.

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