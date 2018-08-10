Врезался в другой состав: два вагона опрокинулись в Карагандинской области
На станции Жанааул в Карагандинской области грузовой поезд врезался в вагоны другого поезда, в результате чего два вагона опрокинулись, передает корреспондент NUR.KZ.
На станции Жанааул в Карагандинской области грузовой поезд врезался в вагоны другого поезда, в результате чего два вагона опрокинулись, передает корреспондент NUR.KZ.
Инцидент на железной дороге произошел днем 10 августа на 7-ом пути станции Жанааул. По причинам, которые сейчас выясняются, два поезда оказались на одних путях.
«Грузовые вагоны были загружены щебнем. Они опрокинулись. Поезд получил повреждения — правая сторона разбита», — рассказали очевидцы происшествия. Жертв и пострадавших нет.