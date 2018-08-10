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20:54 (мск), источник: Nur.kz

Врезался в другой состав: два вагона опрокинулись в Карагандинской области

На станции Жанааул в Карагандинской области грузовой поезд врезался в вагоны другого поезда, в результате чего два вагона опрокинулись, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Инцидент на железной дороге произошел днем 10 августа на 7-ом пути станции Жанааул. По причинам, которые сейчас выясняются, два поезда оказались на одних путях.

«Грузовые вагоны были загружены щебнем. Они опрокинулись. Поезд получил повреждения — правая сторона разбита», — рассказали очевидцы происшествия. Жертв и пострадавших нет.

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Врезался в другой состав: два вагона опрокинулись в Карагандинской области
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