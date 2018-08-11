Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия высказалась о РФ по инциденту с НАТО в Эстонии
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Минобрнауки усомнилось в эффективности олимпиад и сократит их список
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Похудевшая Рианна произвела фурор на пляже
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области уже три человека заразились от клещей болезнью Лайма

В этом году в Волгоградской области уже восемь человек заразились от клещей Крымской геморрагической лихорадкой.

Источник: Комсомольская правда

— По три случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой зарегистрировано в Котельниковском и Суровикинском районах, по одному — в Октябрьском и Светлоярском районах, — сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, зарегистрировано уже три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

Клещи, как видите, продолжают свирепствовать. А волгоградцы, к сожалению, не прислушиваются в предостережениям специалистов. С начала года (по состоянию на 10 августа) в больницы региона с укусами клещей уже обратилось 3285 человек, в том числе 1168 человек — дети до четырнадцати лет.

В ведомстве отмечают, что на данный момент акарицидную обработку уже провели на площади 2,5 тысяч гектаров. В основном обрабатывают парки и зоны отдыха. Но волгоградцев все равно убедительно просят соблюдать правила безопасности, особенно селян, которые работают с животными.

— Если вы заметили у животных клещей, необходимо обратиться к ветеринарным специалистам и проводить противоклещевые обработки в соответствии с их рекомендациями, — настаивают в Роспотребнадзоре.

Все новости региона
 У Сенцова юбилей – 90 дней «голодовки». Вес нормальный
В Москве задержали банкира, которого подозревают в хищении 800 млн. рублей
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь