В Волгоградской области уже три человека заразились от клещей болезнью Лайма

Источник: Комсомольская правда

— По три случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой зарегистрировано в Котельниковском и Суровикинском районах, по одному — в Октябрьском и Светлоярском районах, — сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, зарегистрировано уже три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

Клещи, как видите, продолжают свирепствовать. А волгоградцы, к сожалению, не прислушиваются в предостережениям специалистов. С начала года (по состоянию на 10 августа) в больницы региона с укусами клещей уже обратилось 3285 человек, в том числе 1168 человек — дети до четырнадцати лет.

В ведомстве отмечают, что на данный момент акарицидную обработку уже провели на площади 2,5 тысяч гектаров. В основном обрабатывают парки и зоны отдыха. Но волгоградцев все равно убедительно просят соблюдать правила безопасности, особенно селян, которые работают с животными.