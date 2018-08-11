Венесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро

«Мы направили в Интерпол “красное уведомление” в отношении Борхеса», — отметил министр связи и информации Хорхе Родригес.
В ходе пресс-конференции министр также показал видеоролик, в котором считающийся причастным к покушению парламентарий Хуан Рекесенс заявляет об участии также Борхеса. По его словам, Борхес «просил сделать ему одолжение», которое заключалось в том, чтобы оказать помощь Карлосу Монастериосу, который также участвовал в попытке покушения на Николаса Мадуро.
Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США и Колумбию и правую оппозицию в стране.
Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.
Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата — Хулио Борхес и Хуан Рекесенс. Рекесес был задержан стражами порядка, а Борхес по-прежнему находится в Колумбии.