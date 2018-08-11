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00:24 (мск), источник: Интерфакс

Венесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос об аресте оппозиционного венесуэльского политика Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Источник: AFP 2018

«Мы направили в Интерпол “красное уведомление” в отношении Борхеса», — отметил министр связи и информации Хорхе Родригес.

В ходе пресс-конференции министр также показал видеоролик, в котором считающийся причастным к покушению парламентарий Хуан Рекесенс заявляет об участии также Борхеса. По его словам, Борхес «просил сделать ему одолжение», которое заключалось в том, чтобы оказать помощь Карлосу Монастериосу, который также участвовал в попытке покушения на Николаса Мадуро.

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Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США и Колумбию и правую оппозицию в стране.

Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.

Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата — Хулио Борхес и Хуан Рекесенс. Рекесес был задержан стражами порядка, а Борхес по-прежнему находится в Колумбии.

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