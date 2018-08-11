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09:24 (мск), источник: Piter.tv

ДТП на Дороге Жизни: в результате столкновения одна из машин вылетела на остановку

Вечером 10 августа на Дороге Жизни в районе Романовки столкнулись Chevrolet Tahoe и «Нива».

По словам мобильного корреспондента, от удара одна из машин вылетела на остановку.

Остановка была пустая. Пострадали только водители двух машин. Состояние легкой и средней тяжести, жить будут, сообщает корреспондент.

На кадрах видно, что авто Chevrolet очень сильно помяло остановку. У машины погнут бампер и капот.

Также очевидцы на месте рассказали, что у Tahoe сзади был большой катер на прицепе, который отдельно увезли.

Как сообщает корреспондент, водитель второй машины был в нетрезвом состоянии. На кадрах хорошо заметны «следы» аварии на синей машине: полностью примят капот и бампер, разбиты фары и выбито лобовое стекло.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и медики.

Ранее мы писали о том, что из-за столкновения двух иномарок на Садовой парализовало движение трамваев.

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