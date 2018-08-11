ДТП на Дороге Жизни: в результате столкновения одна из машин вылетела на остановку

По словам мобильного корреспондента, от удара одна из машин вылетела на остановку.

Остановка была пустая. Пострадали только водители двух машин. Состояние легкой и средней тяжести, жить будут, сообщает корреспондент.

На кадрах видно, что авто Chevrolet очень сильно помяло остановку. У машины погнут бампер и капот.

Также очевидцы на месте рассказали, что у Tahoe сзади был большой катер на прицепе, который отдельно увезли.

Как сообщает корреспондент, водитель второй машины был в нетрезвом состоянии. На кадрах хорошо заметны «следы» аварии на синей машине: полностью примят капот и бампер, разбиты фары и выбито лобовое стекло.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и медики.