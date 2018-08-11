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09:17 (мск), источник: Фонтанка

Очевидцы: В баре на Думской был слышен взрыв

Экстренные службы Петербурга работали на пересечении Думской улицы и улицы Ломоносова вечером 10 августа. По словам очевидцев, в одном из баров был слышен взрыв.

Фото с места происшествия в соцсетях выложили горожане. На место прибыли машины МЧС, полиции и реанимация. По словам автора поста, в одном из заведений якобы произошел «взрыв трансформаторной будки».

Получить оперативный комментарий от МЧС «Фонтанке» не удалось. В правоохранительных органах нашему корреспонденту информацию о взрыве не подтвердили.

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